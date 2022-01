Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 17/01/2022

Benedicta Maria Llatorre Topasso, aos 92 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã desta segunda-feira (17), Benedicta Maria Llatorre Topasso, aos 92 anos, vítima de parada cardíaca e insuficiência respiratória. Ela era moradora do Lar dos Idosos de Votuporanga e viúva de Deonysio Topasso.Senhora Benedicta deixa os filhos José Carlos Topasso, Leonildo Topasso, Sônia Sueli Topasso e Maria de Lurdes Topasso Pires, além de netos, bisnetos e outros familiares e amigos. Seu corpo será velado no velório municipal e o sepultamento ocorrerá às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.