Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 10/01/2022

Faleceu nesta segunda-feira (10), Aparecida Jardim Conte, aos 64 anos, vítima de câncer generalizado. Ela era moradora do bairro Santa Amélia e casada com o senhor Jair Aparecido Conte.Dona Aparecida deixa a filha Fabiana Cristina Conte Previato, os netos José Henrique e Maria José, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo está sendo velado no velório municipal de Votuporanga e a cerimônia de sepultamento ocorrerá às 16h desta segunda-feira (10), no Cemitério Municipal de Cosmorama.