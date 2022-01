Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 05/01/2022

Antônio Manoel de Oliveira, aos 35 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu manhã desta quarta-feira (05), na Santa Casa de Fernandópolis, o funcionário público, Antônio Manoel de Oliveira, muito conhecido como Tony, aos 35 anos, vítima do acidente que ocorreu na rodovia Percy Semeghi, em Fernandópolis, no último domingo (02).Antônio conduzia um veículo Pegeout 206, quando colidiu de frente com um Corsa e ficou preso às ferragens do carro em que dirigia. Ele era morador do município de Valentim Gentil e após o acidente, ficou internado durante três dias na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).Tony deixa a esposa Tuilen Sabrina, a filha Aline, de apenas seis anos, que permanecem internadas no HB (Hospital de Base) de Rio Preto e o filho Anthoni Santiago, de 17 anos. Seu corpo será sepultado às 18h desta quarta, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.