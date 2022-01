Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 24/01/2022

Ana Carolina Gorga (Foto: Redes Sociais)

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (24), a médica Ana Carolina Gorga, filha do conhecido casal Kaki e Rosângela, residentes do município de Cardoso. Ela foi encontrada sem vida por funcionários dentro de um banheiro da unidade de saúde do município de Cubatão, onde realizava plantão médico.A suspeita é de que teria tido um mal súbito, mas a polícia irá investigar o ocorrido.