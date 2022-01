Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 10/01/2022

Darci Craveiro da Rocha Laranja, aos 80 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (10), a professora Darci Craveiro da Rocha, aos 80 anos, vítima de diabetes e insuficiência renal aguda. Ela era moradora do bairro Patrimônio Velho e viúva do senhor Manuel da Silva Laranja.Darci deixa os filhos Solange, Júlio César, Marco Antônio, Roberto Carlos e Luciana Cristina, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo será sepultado no mesmo dia, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.