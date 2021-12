Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/12/2021

Faleceu na tarde de sábado (25), a técnica em enfermagem, Vera Alice Ruiz Latorre, aos 68 anos, vítima de problemas cardíacos. Ela era moradora do bairro Vila Marin e deixa os filhos Clodoaldo, Claudemir, Claudemar, Érica, Elaine e Claudinei, além dos demais amigos e familiares. Seu corpo foi sepultado no domingo (26), no Cemitério Municipal de Cosmorama.