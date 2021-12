Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/12/2021

Faleceu no domingo (26), na Santa Casa de Votuporanga, o representante comercial Rubens Júlio Gonçalves, aos 88 anos, vítima de pneumonia. Ele era morador do bairro Santa Felícia e viúvo de Cidorema Lopes Gonçalves. Senhor Rubens deixa os filhos Júlio e Rubens, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Municipal de Votuporanga.