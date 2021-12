Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 07/12/2021

Pedro Araújo do Nascimento, aos 80 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no sábado (04), depois de cinco dias internado na Santa Casa de Votuporanga, Pedro Araújo do Nascimento, aos 80 anos, vítima de insuficiência respiratória.Ele é natural do estado da Bahia, mas escolheu terras paulistas, para residir com sua família. Morador do bairro Estação, em Votuporanga, senhor Pedro deixa a esposa Valdevina, os filhos Maria (em memória), Idalzina, Waldemir, Cláudio e Valdecir, além de 12 netos, 26 bisnetos e todos os outros familiares e amigos.Seu corpo foi sepultado na tarde de sábado (04), no Cemitério Municipal.