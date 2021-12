Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/12/2021

Faleceu na sexta-feira (24), na Santa Casa de Votuporanga, Nair Campos Covre, aos 90 anos, vítima de pneumonia. Ela era moradora do bairro Santa Luzia e viúva de Antônio Covre. Senhora Nair deixou os filhos Waldevir, Noé e Aparecido, além dos outros familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado no sábado (25), no cemitério Jardim das Flores.