Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 16/12/2021

Faleceu na quarta-feira (15), Marli Aparecida do Nascimento, aos 51 anos. Dona Marli era moradora do bairro São João, em Votuporanga e deixa familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado na quarta-feira (15), no cemitério Jardim das Flores.