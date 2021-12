Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 28/12/2021

Leila Anção Jamal, aos 73 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã desta terça-feira (28), Leila Anção Jamal, aos 73 anos, vítima de Pneumonia e problemas renais. Ela era moradora do bairro Boa Vista II e deixa os filhos Benvida Cláudia e Ana Amélia, além dos netos Mateus, Marcela, Edjúnior e Guilherme e os bisnetos Sophia, Alícia e Bernardo. Seu corpo será sepultado no mesmo dia, às 17h, no Cemitério Municipal de Cardoso.