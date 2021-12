Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 16/12/2021

Faleceu no domingo (12), na Santa Casa de Votuporanga, Izaura Francisco Liu, aos 75 anos, vítima de insuficiência renal aguda. Ela era moradora do município de Valentim Gentil e casada com Júlio Liu. Dona Izaura deixa os filhos Roseli, Rodrigo e Rosemir, além de outros amigos e familiares. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.