Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 28/12/2021

Ginevra Dal Ben da Cunha, aos 98 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de segunda-feira (27), na Santa Casa de Votuporanga, a aposentada Ginevra Dal Ben da Cunha, aos 98 anos, vítima de consequências após faturar o fêmur. Ela era moradora do bairro Patrimônio Novo e viúva de Wenceslau da Cunha Caceres. Senhora Ginevra deixa os filhos Geracina, Aparecida Antonia, Angela Maria, Maria Izabel e Valdomiro (em memória), os netos Valéria, Daniela, Alexandre, Priscilla, André e Bruno e as bisnetas Sofia e Alice. Seu corpo foi sepultado nesta terça-feira (28), no Cemitério Municipal.