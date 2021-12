Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 01/12/2021

Francisco Ramalho, aos 82 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de segunda-feira (29), Francisco Ramalho, aos 82 anos, vítima de AVC (Acidente Vascular Cerebral), ele estava internado há sete meses na Santa Casa de Santa Fé do Sul.Senhor Francisco era morador do município de Três Fronteiras, porém sua família reside em Votuporanga, principalmente no bairro Pozzobom. Ele deixa os filhos Norival Ramalho, Sueli Aparecida, Nelci Donizete, Sônia Ramalho e Noeli Ramalho, os genros Dorival, Ironildo e Laerte, as noras Neuza e Maria, além dos netos Norival Júnior, Simoni, Lucas, Natália, Gustavo, Christian, Karen, Nieliton, Rúbia, Thaís, Jhon, Amanda e Letícia e a bisneta Eloá.Seu corpo foi velado e sepultado no cemitério Jardim das Flores, em Votuporanga.