Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/12/2021

Estelina Queiroz Rodrigues, aos 69 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quinta-feira (23), após 20 dias internada no Hospital de Base de Rio Preto, Estelina Queiroz Rodrigues, aos 69 anos, vítima de insuficiência respiratória. Ela era moradora do bairro São Cosme e viúva do senhor Luiz Carlos Rodrigues. Senhora Estelina deixa os filhos Adriana, Andréia, Alexandre e Aline, além dos netos Tainara, Indianara, Gabrielli, Ruan, Otávio, Bruna, Lara, Maycon e Artur e os bisnetos Tauã, Tales, Mariana, Lívia e Pedro. Seu corpo foi sepultado na manhã de sexta-feira (24), no Cemitério Municipal de Votuporanga.