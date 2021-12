Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/12/2021

Cristiane Aparecida Bragiato Marquezan, aos 41 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quarta-feira (22), na Santa Casa de Votuporanga, a funcionária pública Cristiane Aparecida Bragiato Marquezan, aos 41 anos, vítima de asfixia mecânica, ela havia dado entrada no hospital no último dia 16, sendo encaminhada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Senhora Cristiane deixa dois filhos, o Guilherme e o Thiago. Familiares autorizaram a doação de órgãos e seu corpo foi sepultado na quinta-feira (23) no Cemitério Jardim da Paz, no município de Tanabi.