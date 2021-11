Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 08/11/2021

Venir Singolani Garcia, aos 80 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite de sábado (06), às 23h35, na Santa Casa de Votuporanga, Vanir Singolani Garcia, aos 80 anos, vítima de causas naturais. Ela residia no bairro Vale do Sol e deixa o esposo Raphael Garcia e os filhos Carlitos, Shirley, Maria Emilia, Venir, Luciana e Vanderlei (em memória).Seu sepultamento aconteceu no domingo (07), no Cemitério Municipal