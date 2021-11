Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 08/11/2021

Joaquim Neves, aos 91 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã desta segunda-feira (08), às 10h30 na Santa Casa de Votuporanga,o ex-vereador Joaquim Neves, aos 91 anos, vítima de causas naturais. Além de vereador, o senhor Joaquim foi relojoeiro, vendedor e locutor de rádio, trabalhando nas emissoras Clube AM e Cidade AM, quando apresentou vários programas sertanejos.Apaixonado pela cultura, era muito envolvido em encontros de Folia de Reis em Votuporanga e região. Era morador do bairro Vila Marin e deixa a esposa Coleta Pereira Neves, os filhos Maria Aparecida, casada com Antônio (em memória), João, casado com Maria Cristina, Doralice, casada com Jair, Silvia Patrícia, casada com Albanir e Joaquim Eduardo, casado com Kelly, além de seis netos e outros familiares e amigos.Seu corpo será velado no Velório municipal, a partir das 15h e o sepultamento ocorrerá nesta terça-feira (09), às 8h da manhã, no Cemitério Municipal.