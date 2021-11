Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 22/11/2021

Maria Aparecida Ornela de Menezes, aos 67 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite de sábado (20), Maria Aparecida Ornela de Menezes, aos 67 anos, vítima de problemas neurológicos.Senhora Maria era moradora do distrito Simonsen e estava internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto há 29 dias, passou por uma cirurgia e não resistiu as complicações. Ela deixa toda família e amigos. Seu corpo foi sepultado no domingo (21), no Cemitério Municipal de Votuporanga.