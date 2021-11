Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 20/11/2021

Faleceu na manhã de sexta-feira (19), José Pio, aos 76 anos, vítima de infarto. Ele era morador do bairro Pozzobon e faleceu na Santa Casa de Votuporanga, após 12 dias internado com quadro de clínico renal.Senho José deixa os familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado na manhã deste sábado (20), às 9h, no cemitério Jardim das Flores.