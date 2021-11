Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 22/11/2021

Dolores Ruiz Maragno, aos 97 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de domingo (21), às 14h25, na Casa de Saúde de Votuporanga, a aposentada Dolores Ruiz Maragno, aos 97 anos, vítima de causas naturais.Senhora Dolores nasceu na Espanha e atualmente era moradora do bairro Vila Marin, em Votuporanga e viúva de Thomaz Maragno — que inclusive, auxiliou na fundação da Igreja Matriz do município. Ela deixa as filhas Enedina Pagioro, Ivonete Alice Maragno Fernedes e Elizabeth Maragno, além dos netos: Thomaz, Lélio, Silmara, Ricardo, Marcos, Marcelo, Maurício, Mauro e Tatiana, os bisnetos: Lucas, Luana, Mariana, Luíza, Rafael, Giovanna, Mateus, Marina, Maria Eduarda, Alicia, Juan, Marcela, Murilo e Isabella e a tataraneta, Maria Júlia.Nas redes sociais, com palavras de fé e esperança, familiares homenagearam dona Dolores, que deixou sorrisos e aprendizados a todos que a amam. Seu corpo foi sepultado na manhã desta segunda-feira (22), no Cemitério Municipal.