Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 29/11/2021

Aparecida Madalena Moto Madrid, aos 70 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de domingo (28), na Santa Casa de Votuporanga, a professora Aparecida Madalena Moto Madrid, aos 70 anos, vítima de tromboembolismo pulmonar.Dona Cidinha, como era carinhosamente conhecida, residia no bairro Villa Nova e fazia parte da Comunidade São Fracisco de Assis, no qual integrava a diretoria da entidade; ela deixa toda família e amigos. Seu corpo foi sepultado na manhã desta segunda-feira (29), no Cemitério Municipal de Votuporanga.