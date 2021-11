Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 17/11/2021

Faleceu na tarde de terça-feira (16), a aposentada Aparecida Giora Tiago, aos 83 anos, vítima de hemorragia digestiva. Ela estava internada há 20 dias na Santa Casa de Votuporanga e também passava por tratamento de câncer de mama.Senhora Aparecida era viúva de Tertuliano Tiago, residia na CDHU do Votuporanga I e deixa os filhos Edvaldo Luiz, Rosemeire de Fátima, Leonice Aparecida e João Tertuliano, além de quatro netos e um bisneto. Seu corpo foi velado no Velório Municipal e sepultado na manhã desta quarta-feira (17), no cemitério Jardim das Flores.