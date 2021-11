Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 10/11/2021

Ailton Pedroso, aos 67 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de terça-feira (09), no Hospital de Base de São José do Rio Preto, o aposentado Ailton Pedroso, aos 67 anos, vítima de câncer na bexiga. Ele estava internado desde o dia 04 de novembro.Senhor Ailton era morador do bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga e deixa a companheira com quem compartilhava a vida há 10 anos, Adélia Augusto e o filho Matheus Panssani Pedroso. Seu sepultamento ocorreu às 14h desta quarta-feira, no cemitério Jardim das Flores