Autista, Lucca Tadini era conhecido em todo o país, graças ao ativismo dos pais. Páginas dedicadas à causa lamentaram a notícia e prestaram solidariedade à família

publicado em 06/10/2021

Lucca Tadini permaneceu internado, mas em dois dias o quadro evoluiu para problemas cardíacos (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma criança de 12 anos morreu nesta terça-feira (5), em Barretos, vítima de picada de escorpião.O acidente aconteceu no fim de semana. Lucca Tadini permaneceu internado, mas em dois dias o quadro evoluiu para problemas cardíacos. A informação é do portal Barretos em Notícias.O menino, que era autista, é conhecido em todo o país, graças ao ativismo dos pais, que realizaram diversas campanhas, entre elas o sorteio de uma camisa autografada do Corinthians, para custear o tratamento do filho no exterior. A mãe dele, Sandra Tadini Santos, é presidente da Associação de Amigos do Autista de Barretos.Páginas dedicadas à causa, como Comunidade Pró Autismo, Divulgue o Autismo e Autonomia Austista postaram homenagens à Lucca e prestaram solidariedade à família.Mais de mil pessoas lamentaram a notícia do falecimento.O sepultamento da criança foi marcado para as 10h desta quarta-feira, no cemitério municipal de Barretos.*Com informações DL News