Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 14/10/2021

Nelci Aparecida dos Santos Aguiar, 51 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (14), Nelci Aparecida dos Santos Aguiar, aos 51 anos, vítima de complicações de Covid-19. Dona Nelci residia no bairro Jardim Planalto e era frequentadora assídua do Assary Clube de Campo. Ela deixa o esposo Reginaldo Aguiar Neto, os filhos Gabriel Santos Aguiar e Maria Luiza Santos Aguiar, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (14), às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.