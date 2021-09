Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 27/09/2021

Rivaldo Taveira de Assis, 76 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (26), Rivaldo Taveira de Assis, aos 76 anos, vítima de parada cardíaca. Seu Rivaldo era funcionário público aposentado, residia no bairro Pozzobon e era evangélico, frequentador assíduo da CCB (Congregação Cristã do Brasil). Viúvo, ele deixa os filhos Geovane, Osana, Júnior e Fábio, netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (27), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.