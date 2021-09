Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 16/09/2021

Professor Vanderlei Benati, aos 82 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brFaleceu, na manhã desta quinta-feira (16), o senhor Vanderlei Benati, aos 82 anos. Ele era muito conhecido em Votuporanga por ser professor antes de se aposentar.Por muitos anos, o senhor Vanderlei deu aula de ciências na escola Coopevo Dinâmica. Ele morava no bairro Cidade Nova e deixa a esposa Elena Munhoz Benati e os filhos Davi Benati e Lia Munhoz Napolitano (em memória), além dos demais familiares e amigos.A cerimônia de cremação do senhor Vanderlei foi realizada no crematório da funerária Rosa Mística, na tarde desta quinta.