Confia os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 26/09/2021

Foto: Arquivo pessoal

Faleceu na noite de sábado (25), aos 85 anos, o conceituado médico psiquiatra, Miguel Zeitune Leão, vítima de uma parada cardíaca.Muito conhecido e admirado na cidade por seu profissionalismo e dedicação aos pacientes, doutor Miguel também sempre esteve envolvido com as causas nobres da cidade. Ele foi membro fundador do Clube dos 40, de onde foi diretor social por inúmeras oportunidades, era Rotariano desde 1988, chegando a ser governador assistente de Rotary, do Distrito 4480, presidente da APAE de Votuporanga, entre outras funções que assumiu ao longo da vida.Ele deixa os filhos Mônica Marin Zeitune, Marcelo Marin Zeitune e Melina Marin Zeitune, netos, além de demais amigos e familiares.Seu corpo está sendo velado no Velório da Sagrado Coração, na avenida República do Líbano, de onde sairá o féretro às 14h, para o Cemitério Municipal de Votuporanga.