publicado em 21/09/2021

Carlos Roberto da Silva Filho, aos 45 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu, no domingo (19), o serralheiro Carlos Roberto da Silva Filho, aos 45 anos. Ele morava no bairro Palmeiras I e era aposentado.Carlos deixa a filha Geovana, de 25 anos; Yasmin, de 19; e Carlos Eduardo, de dez; além de uma neta e demais familiares e amigos.Ele não foi velado. Seu sepultamento aconteceu na manhã desta terça-feira (21), no Cemitério Municipal de Votuporanga.