Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 24/08/2021

Creusa Ferreira Pessoa da Silva, 65 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta terça-feira (24), Creusa Ferreira Pessoa da Silva, aos 65 anos, vítima de infarto. Dona Creusa era muito conhecida no bairro São João onde residia. Ela era viúva de Onofre Gregorio da Silva, as filhas Cleide, Jéssica e Cleuseli, netos, além dos demais familiares e amigos. Ela está sendo velada no Velório Municipal 'Aldo Zara' e seu sepultamento está previsto para ocorrer na quarta-feira (25), às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.