Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 05/07/2021

José de Souza Barboza, 90 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (6), o senhor José de Souza Barboza, aos 90 anos, vítima de complicações da Covid-19. Seu José que era morador do bairro Jardim Morini, era muito conhecido pelos trabalhos com a máquina São Jorge de Arroz. Ele deixa a esposa Terezinha Marcolina Barboza, os filhos José Roberto, Maria de Lourdes, Vera Lucia e Sandra Aparecida, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (5), às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.