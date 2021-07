Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 15/07/2021

Mario 'Gordo' Aparecido Gonçalves, 59 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Faleceu, na madrugada desta quinta-feira (15), o servidor público Mario Aparecido Gonçalves, também conhecido como "Mario Gordo", aos 59 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele tinha comorbidades e faleceu em casa, por conta da evolução rápida do quadro clínico da doença. Segundo a família, o servidor tinha tomado a primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca.O senhor Mario era morador do CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em Votuporanga e trabalhava na Prefeitura. Ele deixa a esposa, Vânia Gonçalves, o filho Elton Leandro Gonçalves, a enteada Tatiane Cristina Gasi e a neta Júlia Heloiza Gasi, de 14 anos, que, segundo Tatiane, era "a vida dele".Por conta dos protocolos sanitários da Covid, o senhor Mario não pôde ser velado. Ele foi sepultado às 10h desta quinta-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.