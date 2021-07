Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 15/07/2021

Maria Aparecida dos Santos Pardo, 75 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Faleceu, na noite de quarta-feira (14), Maria Aparecida dos Santos Pardo, aos 75 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19. A idosa, que já tinha recebido as duas doses da vacina CoronaVac, tinha comorbidades e passou 30 dias internada no Hospital de Campanha de Votuporanga. Depois, no domingo (11), foi transferida para um leito de UTI da Santa Casa.Dona Maria era moradora da rua Aparecida do Leste, em Simonsen. Ela era aposentada, trabalhou como faxineira e fazia parte da "Legião de Maria", da Paróquia do distrito. A idosa deixa os filhos Antonio Carlos, João Miguel, Paulo Cesar, Silvana, Sueli, Silmara e Sergio Roberto (em memória).Como a Covid, em si, já tinha "passado", dona Maria pôde ser velada no distrito, das 7h às 14h30 desta quinta-feira (15). Ela foi sepultada às 14h30, no cemitério de Simonsen.