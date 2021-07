Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 13/07/2021

Henrique da Silva, 34 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no sábado (10), Henrique da Silva, aos 34 anos, vítima de complicações da Covid-19. Henrique era motorista do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) e morador do bairro CDHU. Ele deixa a esposa Francielle, as filhas Emanuelle e Maite, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu no domingo (11), às 10h, no Cemitério Parque Jardim.