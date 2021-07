Seu Baptista não resistiu às complicações da doença e faleceu na manhã desta quinta-feira (8)

publicado em 08/07/2021

Baptista Merlotti, 84 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (8), o senhor Baptista Merlotti, aos 84 anos, vítima de complicações da Covid-19. Seu Baptista era casado com Clarisse de Souza Merlotti, pai do empresário Valdeci Merlotti, do Escritório Vitória, de Claudete Merlotti e Elizabete Matta, além de ser sogro do presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Carlos Eduardo Ramalha Matta. Deixa netos e bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Ele era carpinteiro aposentado e morador do bairro São Judas. Não haverá velório devido aos protocolos sanitários e seu sepultamento ainda será definido pelos familiares.