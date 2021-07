Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 10/07/2021

Aparecida Honório Maria, 64 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Faleceu na sexta-feira (9), Aparecida Honório Maria, aos 64 anos, vítima das complicações da Covid-19. Antes de falecer, ela - que tinha tomado a primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca há dois meses - ficou internada na Santa Casa de Votuporanga por 18 dias.Dona Cida era conhecida na cidade por vender salgados e, há quatro meses, se mudou do bairro São João, em Votuporanga, para Américo de Campos. Ela deixa as filhas Andreza e Adriana Honório Inácio, além dos demais familiares e amigos.Por conta dos protocolos sanitários da Covid, não houve velório. Ela foi sepultada às 16h30 de sexta, no cemitério Jardim das Flores.