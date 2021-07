Clarice estava hospitalizada na Santa Casa de Votuporanga desde o último sábado (10) e não resistiu às complicações

publicado em 13/07/2021

Clarice Leme do Prado, 73 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta terça-feira (13), a senhora Clarice Leme do Prado, a conhecida Clarice da Praça Matriz, aos 73 anos, vítima de complicações da Covid-19. A dona Clarice era vendedora do “Saúde Cap” na principal praça do município. Ela era moradora de Votuporanga, no bairro Vila Marin. Clarice estava hospitalizada na Santa Casa de Votuporanga desde o último sábado (10) e não resistiu às complicações, deixa os filhos Genivaldo, Viviane e Alessandro, netos, bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento está previsto para acontecer na tarde desta terça-feira (13), no Cemitério Parque Jardim das Flores.