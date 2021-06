Deva foi precursor da história de centenas de jovens de Votuporanga com o seu projeto social de futebol

publicado em 14/06/2021

Adevair Bernardino, Deva, 57 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite do domingo (13), o conhecido e querido Adevair Bernardino, o Deva, que atuava com um projeto social na região Norte de Votuporanga. O professor, foi mais uma vítima da Covid-19 no município.Adevair estava hospitalizado há dias na Santa Casa de Votuporanga, devido as complicações da Covid-19. Chegou a ser internado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu.Deva trabalhou e deixou a sua marca no futebol amador de Votuporanga, e foi figura presente na construção da história de centenas de jovens de Votuporanga.Ele era morador do bairro Santa Amélia, tinha 57 anos. Deva deixa a esposa Danúbia da Silva Bernardino, os filhos Danúbia, José Henrique e João Vitor, além dos demais familiares e amigos.Por conta da Covid-19, Deva não poderá ter velório e seu sepultamento está previsto para ocorrer nesta segunda-feira (14), às 10h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.