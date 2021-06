Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 19/06/2021

Sabino Arouca, 87 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu neste sábado (19), Sabino Arouca, aos 87 anos, vítima de infecção generalizada.Ele era morador de Valentim Gentil, bairro Jardim Campo Belo e muito conhecido por ser carrinheiro e percorrer as ruas do município. Ele deixa os filhos Carlos, Adriana, Edivaldo e Leandro, netos, bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (19), às 13h, no Cemitério de Valentim Gentil.