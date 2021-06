Hugo foi por 37 anos diretor da secretaria da Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 17/06/2021

Hugo Xavier da Silva, 85 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quarta-feira (16), Hugo Xavier da Silva, aos 85 anos, vítima de pneumonia. Hugo foi por 37 anos diretor da secretaria da Câmara Municipal de Votuporanga, onde se aposentou, era morador do bairro Vila Marin. Ele deixou a cunhada Antônia de Lourdes de Biazi Silva, os sobrinhos Roberta de Biazi Xavier Silva, solteira, Rodrigo de Biazi Xavier Silva, casado e Rodolfo Biazi Xavier Silva, além dos demais familiares e amigos. Ele está sendo velado no Velório Municipal ‘Aldo Zara’ e seu sepultamento previsto para acontecer nesta quinta-feira (17), às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.