Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 24/05/2021

Egydio Carlos Fornasiari, 81 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta segunda-feira (24), Egydio Carlos Fornasiari, aos 81 anos, vítima de um infarto. Seu Carlos morava no Patrimônio Novo de Votuporanga e era proprietário da tradicional, Loja Bambi, que fica a 50 anos na rua Amazonas. Ele deixa a esposa Nancy Gorayeb, os filhos Kátya, Ivan e Ronnye, três netos, dois bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Carlos está sendo velado no Velório Municipal 'Aldo Zara', sala 2 e seu sepultamento está previsto para ocorrer nesta segunda-feira (24), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.