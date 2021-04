Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 27/04/2021

Roque Bailon de Oliveira, 76 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (25), Roque Bailon de Oliveira, aos 76 anos, vítima de infarto. Ele era morador do bairro Pozzobon, em Votuporanga. Antes de se aposentar, Roque trabalhou como motorista de um depósito de bebidas. O aposentado deixa a esposa Maria Inês Cezário de Oliveira e as filhas Danúbia e Nereide Cezário de Oliveira, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na tarde do domingo (25), no Cemitério Municipal de Votuporanga.