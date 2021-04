Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 29/04/2021

Calixto Olivares Cruz, 63 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quarta-feira (28), o astrólogo Calixto Olivares Cruz, aos 63 anos, vítima de parada cardiorrespiratória. Natural do Peru, ele era morador de São Paulo, e vinha mensalmente para Votuporanga, conhecido na sociedade Teosófica, era um devoto muito querido no Brasil e vários lugares do mundo. Ele deixa a companheira Elisandra Batista, deixa os filhos Rohini, Laksmy, José Olivares, Gabriel e Miguel, além dos demais familiares e amigos. Sua cerimônia de cremação está prevista para ocorrer, às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.