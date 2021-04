Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 19/04/2021

Júlio Araújo do Nascimento, 98 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (18), Júlio Araújo do Nascimento, aos 98 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Morador de Votuporanga, residia no bairro João Albarelo, antiga Cohab Chris. Era trabalhador da Fepasa, como o manobrador e depois guarda noturno. Viúvo, três filhos, oito netos e bisnetos, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu no domingo (18), às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.