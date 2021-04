Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 27/04/2021

José Vitalino Ferreira, 76 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (25), José Vitalino Ferreira, aos 76 anos, vítima de infarto. José trabalhou como lavrador antes de se aposentar e era morador do Centro de Álvares Florence. Viúvo, ele deixa os dois filhos Ezequiel e Amarildo e netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (25), no Cemitério Municipal de Álvares Florence.