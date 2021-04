Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 27/04/2021

Faleceu ontem, Adelides Maria Vilela Ribeiro, aos 83 anos, vítima de arritmia cardíaca. Dona Adelidades morou durante seus últimos anos no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga. Mas ela era muito conhecida no bairro São João, por ser uma das pioneiras de lá, onde morou por cerca de 50 anos. A idosa era viúva e deixa os filhos Silvia e Silvio, quatro netos e uma bisneta, além de familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na tarde de ontem, no Cemitério Municipal de Votuporanga.