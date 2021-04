Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 27/04/2021

Roberta Peres Rodrigues, 37 anos (Foto: Reprodução/Facebook)

Faleceu na segunda-feira (26), a empresária e fisioterapeuta Roberta Peres Rodrigues, aos 37 anos. Ela l

utava por anos contra um câncer e estava hospitalizada na Santa Casa de Votuporanga. Roberta era casada com o empresário Fabiano Augusto Rodrigues, e deixa o filho, Vitor Hugo Peres Rodrigues, além dos demais familiares e amigos.