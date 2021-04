Maria Sueli lutava há dias contra a Covid-19 e estava internada em São José do Rio Preto, quando acabou não resistindo

publicado em 06/04/2021

Maria Sueli Cardoso Pereira lutou por dias contra a Covid-19, mas acabou não resistindo e faleceu (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brFaleceu no início da noite desta terça-feira (6), aos 69 anos, a senhora Maria Sueli Cardoso Pereira, mãe do vereador licenciado e atual secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira (PSDB). Maria Sueli lutava há dias contra a Covid-19 e estava internada em São José do Rio Preto, quando acabou não resistindo.Além de Emerson, Maria deixa seis filhos: Cristiane, Edson, Everton, Cleiton, Gilson e Gedson. Ela também deixa netos e bisnetos, além dos demais familiares e muitos amigos, principalmente no bairro onde sempre viveu, o São João.Ela foi acometida pela doença junto a boa parte de sua família, inclusive mobilizando uma grande corrente de oração. Sua filha Cristiane e o esposo dela, Nilson Marastengon, precisaram ser internados em razão das complicações. Cristiane se recuperou, mas Nilson acabou não resistindo.O corpo de Maria Sueli Cardoso Pereira será velado nesta quarta-feira (7), a partir das 6h, no Velório Municipal de Votuporanga. O sepultamento está previsto para as 18h.