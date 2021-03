Nivaldo de Siqueira será sepultado no sábado (13), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga

publicado em 12/03/2021

Nivaldo de Siqueira, de 55 anos, vítima do soterramento em ferro velho, será sepultado sábado (13), às 10h, no Cemitério Municipal (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA vítima do soterramento que aconteceu na manhã desta sexta-feira (12) em um ferro velho do município, o senhor Nivaldo de Siqueira, de 55 anos, será sepultado neste sábado (13), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga. O trabalhador exercia a função de ajudante de pátio na empresa.Segundo as informações colhidas pelo, Nivaldo, durante horário de expediente foi soterrado por uma pilha de blocos de papelão, enquanto arrumava a parte de baixo do amontoado.Seu Nivaldo deixa a esposa Celia Regina, o pai Sebastião de Siqueira além dos demais familiares e amigos. Ele residia no bairro Santa Amélia, na rua Vereador Pimenta Meniti, região Norte de Votuporanga.